Čilić je i dalje naš najbolji tenisač, Prižmić se još uvijek drži u top 100

Podijeli :

Andy Astfalck NurPhoto via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je prošlotjednu 86. poziciju na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Dino Prižmić pao sedam mjesta na 98. poziciju.

Borna Gojo je napredovao pet mjesta i sada je na 164. poziciji na ljestvici, dok je Luka Mikrut pao sa 175. na 178. mjesto, a Matej Dodig ostao na 258. mjestu.

Među vodećima nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, slijedi ga Nijemac Alexander Zverev, dok je trećem mjestu Španjolac Carlos Alcaraz.

ATP ljestvica, 27. srpnja:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 13.450

2.(2) Alexander Zverev (Njem) 8.480

3.(3) Carlos Alcaraz (Špa) 8.160

4.(4) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4.740

5.(7) Novak Đoković (Srb) 3.760

6.(5) Alex De Minaur (Aus) 3.660

7.(8) Danil Medvjedev (Rus) 3.620

8.(6) Ben Shelton (SAD) 3.580

9.(9) Flavio Cobolli (Ita) 3.420

10.(10) Taylor Fritz (SAD) 3.300

…

86.(86) MARIN ČILIĆ (HRV) 721

98.(91) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 652

164.(169) BORNA GOJO (HRV) 348

178.(175) LUKA MIKRUT (HRV) 321

258.(258) MATEJ DODIG (HRV) 214