Čilić i dalje jedini u top 100 od Hrvata, ogroman skok za Goju

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Marin Čilić i dalje je jedini hrvatski tenisač među 100 najboljih na ATP ljestvici, on je ovoga tjedna 45. igrač svijeta, što je pad od dva mjesta u odnosu na prošli tjedan.

Pozitivan pomak od dva mjesta ostvario je drugi hrvatski “reket” Dino Prižmić koji je sada 120. igrač svijeta, ali mnogo veći skok ostvario je Borna Gojo koji je osvajanjem “challengera” u mekisčkom Metepecu popravio plasman za 41 poziciju i sada je 196.

Uvjerljivo vodeći je Španjolac Carlos Alcaraz koji nakon osvajanja naslova u Dohi ima 3150 bodova više od drugog Talijana Jannika Sinnera, dok trećem Srbinu Novaku Đokoviću bježi preko 8000 bodova.

ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13550

2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10400

3. (3) Novak Đoković (Srb) 5280

4. (4) Alexander Zverev (Njem) 4555

5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4405

6. (6) Alex de Minaur (Aus) 4235

7. (8) Taylor Fritz (SAD) 4220

8. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4080

9. (9) Ben Shelton (SAD) 4050

10. (10) Aleksandar Bublik (Kaz) 3405

45. (43) MARIN ČILIĆ 1090

120. (122) DINO PRIŽMIĆ 529

129. (127) BORNA ĆORIĆ 488

162. (165) LUKA MIKRUT 371

196. (237) BORNA GOJO 311

230. (232) MATEJ DODIG 249