Čilić ekspresno završio svoj put u Queen’s Clubu

Podijeli :

xMarcelxvanxPlateringenx via Guliver Image

Marin Čilić je u prvom kolu ATP 500 turnira u Londonu igrao protiv Francuza Uga Humberta te je izgubio s 2-0 u setovima.

Najbolji hrvatski tenisač je u prvom setu više prijetio na servisu protivnika pa je kod 1:1 imao prvu break loptu, a kod 3:3 nove dvije. Međutim, nijednu nije iskoristio i to ga je na kraju i kaznilo. Humbert je iskoristio nešto lošiji gem Čilića kod 6:5 te je stigao do dvije set-lopte od kojih je iskoristio prvu za 7:5.

U drugom setu Čilić nije bio na razini i Humbert je odjurio na 3:0. Uspio je Međugorac zatim smanjiti na 3:1 i prekinuti niz od pet uzastopno izgubljenih gemova. Nije se uspio Čilić vratiti do kraja meča te je Humbert slavio sa 7:5, 6:3.

Čiliću sada slijedi tjedan dana odmora i onda ga čeka Wimbledon gdje je lani igrao osminu finala.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.