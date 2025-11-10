Čilić doživio skok na ljestvici, Alcaraz je broj 1, a razloga za slavlje ima i Đoković

Podijeli :

AP Photo/Joanna Chan via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je tri mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 76. tenisač svijeta.

Borna Ćorić, Dino Prižmić i Luka Mikrut su nazadovali u odnosu na ljestvicu od prošlog tjedna. Ćorić je pao tri mjesta i sada je na 115. poziciji, Prižmić se spustio sa 121. na 123. poziciju, a Mikrut sa 160. na 162.

Među vodećima dogodile su se neke manje promjene. Vrh ljestvice opet je preuzeo Španjolac Carlos Alcaraz, dok je Talijan Jannik Sinner pao na drugo mjesto. I srpski tenisač Novak Đoković, koji je ovaj vikend osvojio rekordni 101. naslov u karijeri na turniru u Ateni, popeo se s pete na četvrtu poziciju.

ATP ljestvica, 10. studenog:

1. (2.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.050

2. (1.) Jannik Sinner (Ita) 10.000

3. (3.) Alexander Zverev (Njem) 5560

4. (5.) Novak Đoković (Srb) 4830

5. (6.) Ben Shelton (SAD) 3970

6. (4.) Taylor Fritz (SAD) 3935

7. (7.) Alex De Minaur (Aus) 3935

8. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3845

9. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 3840

10. (11.) Jack Draper (VBr) 2990

…

76.(79) MARIN ČILIĆ (HRV) 765

115.(112) BORNA ĆORIĆ (HRV) 557

123.(121) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 501

162.(160) LUKA MIKRUT (HRV) 372