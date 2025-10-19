Čilić će u Baselu dva puta zaredom igrati s istim protivnikom: Evo o čemu je riječ

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Marin Čilić je u nedjelju popodne s 2-0 u setovima porazio Davida Goffina. Tako je na ATP 500 turniru u Baselu izborio glavni ždrijeb, a nakon toga je čekao protivnike za prvo kolo.

Imao je nekoliko opcija. Mogao je igrati protiv Jirija Lehečke, Jaumea Munara, Caspera Ruuda ili jednog od kvalifikanata. No, zbog brojnih otkazivanja došlo je do promjena u ždrijebu.

Tako su u turnir upala tri sretna gubitnika – Botic van de Zandschulp, Quentin Halys i David Goffin, Belgijanac kojega je Čilić ranije pobijedio.

Van de Zandschulp će u prvom kolu igrati s Lehečkom, Halys će snage odmjeriti s Ruudom dok će Goffin 11. put u karijeri igrati protiv Čilića. Međugorac je današnjom pobjedom poravnao stanje na 5-5, a u prvom kolu Basela imat će priliku doći do vodstva.

