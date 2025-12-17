Carlos Alcaraz objavio šokantnu vijest, ovo nitko nije očekivao

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Prvi tenisač svijeta Carlos Alcaraz objavio je šokantnu vijest uoči početka nove sezone.

Kako je naveo na društvenim mrežama, Juan Carlos Ferrero više neće biti njegov trener.

“Vrlo mi je teško napisati ovu objavu… Nakon više od sedam godina zajedno, Juan Carlos i ja odlučili smo staviti točku na našu zajedničku etapu kao trener i igrač“, započeo je Alcaraz.

POVEZANO ‘Alcaraz će osvojiti više Grand Slamova od Sinnera’

Zatim je uslijedila zahvala mentoru Ferreru, nekada i samom svjetskom broju 1.

“Hvala ti što si snove iz djetinjstva pretvorio u stvarnost. Krenuli smo ovim putem kada sam jedva bio dječak, a tijekom cijelog tog vremena pratio si me na nevjerojatnom putovanju, na terenu i izvan njega. Neizmjerno sam uživao u svakom koraku s tobom“, napisao je 22-godišnji Alcaraz te dodao:

“Uspjeli smo doći do samog vrha i osjećam da je, ako su se naši sportski putovi morali razdvojiti, to moralo biti upravo tamo – na vrhu. S mjesta za koje smo uvijek radili i kojem smo uvijek težili.“

Zajedno su osvojili 24 naslova, od čega šest na Grand Slam turnirima.

“Tolike uspomene prolaze mi kroz glavu da bi zadržati se samo na jednoj bilo nepravedno. Pomogao si mi da rastem kao sportaš, ali prije svega kao osoba. I nešto što iznimno cijenim: uživao sam u procesu. To mi ostaje – put koji smo zajedno prošli. Sada dolaze vremena promjena za obojicu, nove avanture i novi projekti. Ali siguran sam da ćemo im pristupiti na pravi način, dajući najbolje od sebe, kao što smo uvijek činili.“

Za kraj, mladić iz Murcije poručio je:

“Od srca ti želim sve najbolje u svemu što dolazi. Ostaje mi mir jer znam da nismo ništa zadržali za sebe, da smo jedno drugome dali sve. Hvala ti na svemu, Juan Carlos!“