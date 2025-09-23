Bublik u Kini osvojio svoj prvi turnir izvan Europe

Podijeli :

Kazahstanski tenisač Aleksander Bublik pobjednik je ATP 250 turnira u kineskom gradu Hangzhouu nakon što je u finalnom susretu porazio Francuza Valentina Royera sa 7:6 (4), 7:6 (4).

Bubliku je za slavlje u meču u kojem su oba seta otišla u tie-break trebalo sat i 53 minute igre.

Za najboljeg kazahstanskog tenisača to je četvrti naslov ove godine, te osmi u karijeri u 15 odigranih finala. Zanimljivo, 28-godišnji Bublik je prvi put u karijeri osvojio turnir izvan Europe.

Dosadašnjih sedam turnira je osvojio u Kitzbuhelu (2025), Gstaad (2025), Halleu (2025, 2023), Montpellieru (2022, 2024) te Antwerpenu (2023).

Za 24-godišnjeg Royera ovo je bilo prvo ATP finale. U sljedećem tjednu, ako ne otkaže, Francuz će igrati na Challengeru u Jingshanu. Tamo će mu protivnik u prvom kolu biti Splićanin Borna Gojo.