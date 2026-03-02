Brojni tenisači zapeli u Dubaiju

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Zbog rata u Iranu i napada na ciljeve u široj regiji, niz tenisača koji su nastupali na ATP 500 turniru u Dubaiju ostali su "zarobljeni" u tom gradu.

Među njima je i pobjednik turnira, Rus Daniil Medvedev, koji je trebao otputovati u Sjedinjene Države na turnir u Indian Wellsu.