Bratići, ‘cimeri’, a sada i polufinalisti turnira u Šangaju!

Podijeli :

Instagram / @arthurrinder

Francuski 30-godišnji tenisač Arthur Rinderknech (ATP - 54.) u petak se po prvi put u karijeri probio u polufinale natjecanja iz ATP Masters 1000 serije svladavši u četvrtfinalu turnira u Šangaju 25-godišnjeg Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 13.) sa 6-3, 6-4.

U najboljem tjednu u karijeri Rinderknech je po prvi put na ATP Touru nanizao pet pobjeda te će se u subotu pokušati probiti do svog drugog finala, za što će morati pobijediti boljeg iz dvoboja Australca Alexa de Minaura (ATP – 7.) i Rusa Daniila Medvjedeva (ATP – 18.).

Rinderknech je treći put igrao protiv Auger-Aliassimea. I prethodna dva meča su odigrali ove godine, a Francuz je u trećem pokušaju došao do prve pobjede protiv kanadskog tenisača.

Plasmanom u polufinale Rinderknech je nastavio slijediti put svog bratića Valentina Vacherota, predstavnika Monaka, koji je kao 204. na pojedinačnoj ATP ljestvici, senzacionalno dogurao do polufinala u Šangaju, u kojem će mu suparnik biti četverostruki pobjednik ovog turnira Novak Đoković.

„Naša obiteljska WhatsApp grupa jako je aktivna posljednjih nekoliko dana“, rekao je Rinderknech, koji je nakon svoje posljednje pobjede potpisao objektiv kamere uz teren ‘Pratim te Val’ emojijem srca. „Ne mogu se žaliti, sjajno je i ponovno okuplja obitelj, barem online, zabavljamo se. Svi se međusobno gledaju. Tako da je stvarno super.“

Rinderknech i Vacherot bili su suigrači na sveučilištu Texas A&M dvije i pol godine, 2016.-2017. i u prvoj polovici 2018. Povremeno su bili i partneri u parovima.

„Regrutirao sam ga u College Station“, rekao je Rinderknech.

„Bio sam tamo dvije godine prije njega, a mislim da smo imali dvije i pol godine tamo u isto vrijeme. Bilo je to sjajno vrijeme zajedno i proveli smo toliko dana radeći mnogo stvari i zabavljajući se, tako da je bilo stvarno super biti zajedno u istom timu i na istom mjestu nekoliko godina.“