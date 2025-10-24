Borna Ćorić zbog ozljede završava sezonu: ‘Jako sam razočaran, nije bilo suđeno’

Podijeli :

AP Photo/Vera Nieuwenhuis via Guliver Images

Uslijed novih problema s ozljedama, hrvatski tenisač Borna Ćorić objavio je kako ranije od očekivanog zatvara ovu sezonu.

Ćorić nije igrao još od US Opena na kojem je poražen od Jirija Lehečke u prvom kolu. Preskočio je i Davis Cup akciju protiv Francuske, kao i azijsku turneju, a neće ga nažalost biti ni na dvoranskom dijelu europskih turnira za kraj sezone. Problem je ozljeda ramena koja ga muči već duže vremena.

“Nažalost, moja sezona završila je nakon US Opena. Pokušali smo sve što je bilo moguće kako bih se vratio na teren i bio spreman za zadnjih par turnira godine, ali jednostavno nije bilo suđeno”, obznanio je Ćorić na svom Instagram profilu.

“Hvala svima na podršci, puno mi znači. Jako sam razočaran što završavam sezonu ozlijeđen, ali istinski vjerujem u svoj tim i pronaći ćemo pravi način i vratiti se spremni za sljedeću sezonu”, poručio je Ćorić.

Ove je sezone Borna odigrao samo devet ATP mečeva uz tek jednu pobjedu, ali je u prvoj polovici godine osvojio četiri Challengera (Lugano, Thionville, Zadar i Aix-en-Provence) i zahvaljujući njima držao se unutar topa 100. Međutim, nakon pet uzastopnih poraza tijekom ljeta ispao je iz tog društva i trenutno je na 112. mjestu ATP liste.