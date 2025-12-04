Bliži nam se NextGen Finals: Ovo su promjene koje će se implementirati

Podijeli :

Prije osam godina ATP je donio revolucionarnu ideju o uvođenju takozvanog NextGen Finalsa. Natjecanje je to koje služi za razvoj mladih igrača, ali isto tako i za testiranje novih pravila.

Tako smo kroz godine vidjeli razna pravila. Ono što se brzo usvojilo je “shot clock” za servis, ali brojne inovacije nisu usvojene. Tako pravilo neca i dalje postoji u profesionalnom tenisu, a čak su ga i izbacili iz NextGen Finalsa.

Ove sezone ponovno imamo neke novosti. Nakon prvog gema, kao i lani, neće biti promjene strana već će se čekati završetak tri gema. Nadalje, pauza između setova smanjit će se sa 120 sekundi na 90 dok će postojati i različita pravila za druge pauze.

Tako će vrijeme između poena biti smanjeno s 25 na 15 ako je poen trajao manje od tri udarca. Ono što je još zanimljivo je slobodno kretanje navijača sa strana terena za vrijeme poena. Jedini koji se neće moći kretati za vrijeme odigravanja poena su oni iza osnovnih linija.

Ovaj turnir, kao što mnogi već znaju, ima i različito bodovanje. Setovi se igraju do četiri osvojena gema, a nema ni prednosti, nego se kod 40-40 igra odlučujući poen. Sve se to čini kako bi se ubrzala teniska igra.

Na ovogodišnjem turniru će Hrvatska drugi put u povijesti imati predstavnika. U prvoj godini izdanja nastupio je Borna Ćorić koji je na kraju završio četvrti nakon predaje Daniilu Medvedevu u meču za treće mjesto. Ove godine nastupit će Dino Prižmić koji je svojim sjajnim nastupima kroz sezone zavrijedio svoje mjesto među osmoricom najboljih igrača do 20 godina. Splićanin će biti četvrti nositelj.

Turnir ćete moći pratiti na kanalima Sport Kluba.

Svi sudionici:

Jakub Menšik

Learner Tien

Alexander Blockx

Dino Prižmić

Martin Landaluce

Nicolai Budkov Kjaer

Nishesh Basavareddy

Rafael Jodar

