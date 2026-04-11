Becker: Nikad ne smijemo zaboraviti Novaka Đokovića

AP Photo/Mark Baker via Guliver

Novak Đoković odigrao je samo dva turnira u prva gotovo četiri mjeseca ove sezone. Zbog ozljede je odustao od posljednja dva Mastersa, u Miamiju i Monte Carlu, ali Boris Becker ne gubi nadu da bi svog bivšeg pulena ponovno mogao vidjeti u borbi za najveće trofeje.

“Nikada ne smijemo zaboraviti Đokovića“, rekao je Nijemac koji je asistirao Srbinu u osvajanju šest Grand Slamova u razdoblju 2014.–2016.

“Sve dok igra, ne smijemo ga otpisati. On je u potpuno drugačijoj sferi od svih ostalih, vlasnik je rekorda s 24 osvojena Grand Slama.”

Becker je kao argument odmah naveo prvi veliki turnir sezone u Melbourneu:

“Novak je igrao finale Australian Opena. Zato, dok god je profesionalni tenisač, na njega se mora računati.”

Povod za ove Beckerove riječi bio je intervju za L’Équipeu u kojem je procjenjivao tko ima veće šanse da bude proglašen najboljim sportašem prošle godine. Taj će izbor uskoro biti objavljen u Madridu, a jedina dilema, barem iz teniske perspektive, jest – Carlos Alcaraz ili Jannik Sinner.

Nijemac nije želio davati prognoze, ali je pohvalio obojicu:

“I za Carlosa i za Jannika imam samo najdublje poštovanje i divljenje. Njih dvojica podijelili su posljednjih devet Grand Slam titula. Alcaraz ima samo 22 godine, a Sinner 24.”

Zatim je Becker naveo tko bi mogao ugroziti njihovu dominaciju u posljednje dvije i pol sezone. Kao jednog je izdvojio Đokovića, a kao drugog svog sunarodnjaka:

“Alexander Zverev također ima šanse zaprijetiti Alcarazu i Sinneru. Saša je u Melbourneu servirao za pobjedu u polufinalu protiv Carlosa.”

Zverev se nedavno vratio na treće mjesto, potisnuvši Đokovića za jednu poziciju. U prva četiri velika turnira (Australian Open, Indian Wells, Miami i sada Monte Carlo) plasirao se u polufinale, ali je dvaput izgubio od Sinnera i jednom od Alcaraza, protiv kojeg i danas igra u Country Clubu.

Nijemac se uglavnom učvrstio na trećoj poziciji, ali prva dvojica su i dalje znatno ispred njega – imaju više nego dvostruko više bodova, oko 12 tisuća, dok on ima oko pet.

Očekuje se da će se Đoković vratiti na teren u Madridu za desetak dana.

