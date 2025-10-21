Bajkoviti rođaci dobili pozivnicu za povijesni pariški Masters

Podijeli :

(AP Photo/Andy Wong)

Bratići Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech, koji su prije devet dana igrali finale ATP "masters 1000" turnira u Šangaju, dobili su pozivnice organizatora za nastup u glavnom ždrijebu zadnjeg ovogodišnjeg "masters 1000" turnira koji u ponedjeljak počinje u Parizu.

Monegažanin Vacherot je osvajanjem naslova u Šangaju skočio sa 204. na 39. mjesto na ATP ljestvici, dok je Francuz Rinderknech plasmanom u finale skočio sa 54. na 27. poziciju, ali u trenutku zaključenja prijava za turnir koji će se ove godine po prvi put igrati u dvorani La Defense Arena nisu imali dovoljno dobar renking za ulazak u glavni ždrijeb pa su morali zatražiti pozivnicu.

Uz Vacherota i Rinderknecha, pozivnice si dobila dva Francuza, Arthur Cazaux, trenutačno 61. igrač svijeta, te Terence Atmane, trenutačno 68. na ATP ljestvici.

