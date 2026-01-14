Austrijanac mislio da je pobijedio u kvalifikacijama Australian Opena, a onda je uslijedio šok

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver Image

U noći s utorka na srijedu odigrano je drugo kolo kvalifikacija za Australian Open. U tom kolu je uz brojne tenisače uspješan bio i hrvatski tenisač Dino Prižmić. No, jedan od onih koji nisu uspjeli doći do finalnog kola kvalifikacija je Austrijanac Sebastian Ofner iako je on u jednom trenutku mislio da je slavio protiv Amerikanca Nishesha Basavareddyja.

U susretu s mladim Amerikancem Ofner je osvojio prvi set sa 6:4 da bi u drugom Basavareddy odgovorio na isti način. U trećem setu se otišlo u tie-break koji u kojem je sa 6-1 poveo Austrijanac.

Sljedeći poen osvojio je Ofner te je krenuo prema mreži misleći da je došao do pobjede. No, u tie-breaku posljednjeg seta na Grand Slamu ne igra se do sedam osvojenih poena nego do 10. Tako je Basavareddy bio još uvijek aktivan u meču.

Uspio se vratiti te je na kraju kod 11-10 spasio pravu meč-loptu, a potom je preokrenuo i slavio s 13-11. Ofner nakon toga nije mogao vjerovati što je ispustio u drugom kolu kvalifikacija za Australian Open. Amerikanac je pobjedu proslavio “choke” proslavom koju sportaši inače rade kad im protivnik ispusti nemoguće.

Mladi Basavareddy će za mjesto u glavnom ždrijebu igrati s Britancem Georgeom Loffhagenom..