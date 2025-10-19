Auger-Aliassime nakon dva i pol sata borbe slavio u finalu Bruxellesa

Podijeli :

via Guliver

U finalu ATP 250 turnira u belgijskog glavnom gradu Bruxellesu slavio je Felix Auger-Aliassime. On je nakon dva i pol sata borbe bio bolji od Čeha Jirija Lehečke s 2-1 u setovima.

Prva dva seta protekla su bez ijednog breaka. To znači da su gledatelji u Bruxellesu imali priliku gledati dva tie-breaka. U prvom je bolji bio Kanađanin sa 7-2 da bi u drugom Lehečka spasio dvije meč-lopte i s 8-6 odveo meč u treći set.

Ipak, više od toga nije mogao. Nakon sigurnih igara na servisu, u trećem setu smo vidjeli dva breaka. Oba je napravio Auger-Aliassime. Prvi break napravio je kod 2:1, a drugi kod vodstva 5:2. Tako je sa 7:6(2), 6:7(6), 6:2.

Auger-Aliassime je tako nastavio sjajnu formu. Na ljestvici za ovu godinu je deveti te mu 330 bodova bježi osmo mjesto koje vodi na završni Masters u Torinu.

