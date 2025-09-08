ATP ljestvica: Alcaraz nakon dvije godine ponovno prvi, ranking karijere za nekolicinu Hrvata

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

U nedjelju navečer završen je posljednji Grand Slama sezone. U finalu US Opena sreli su se stari znanci Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Bio je to njihov 15. međusobni susret te treći u finalima Grand Slama. Do svoje 10. pobjede ukupno te druge u finalima na najvećoj smotri stigao je Alcaraz s 3-1 u setovima.

Ta pobjeda mu je omogućila da osmog rujna skoči na prvo mjesto ATP ljestvice. Posljednji put je tamo bio prije više od dvije godine. Tada je bio kolovoz 2023. godine. Dvije godine se Alcaraz tražio i lovio Sinnera, a sada ga je uspio uloviti te se čini da bi godinu mogao završiti na vrhu.

Alcaraz porazio Sinnera u finalu US Opena i vratio ‘broj jedan’ u svoje ruke! Alcaraz poručio Sinneru: ‘Viđam te češće nego vlastitu obitelj’

Na ATP race ljestvici, onoj koja se na kraju sezone izjednači s pravom ATP ljestvicom, Sinneru bježi više od dvije i pol tisuće bodova. Do kraja turnira njih dvojica bi trebala odigrati 500-tice u Pekingu (Sinner) i Tokiju (Alcaraz), Masterse u Šangaju i Parizu te Tour Finalse u Torinu. Tu je u igri 4000 bodova za obojicu, a za očekivati je da će obojica biti bliže ispunjenu maksimalnog broja bodova.

Što se tiče ostatka svjetske ljestvice vrijedi izdvojiti skok Novaka Đokovića na četvrtu poziciju te ranking karijere Bena Sheltona na šestoj poziciji.

Ranking karijere ostvarila su i tri Hrvata u najboljih 1000 tenisača svijeta. Najbolji od njih, Dino Prižmić, skočio je pet pozicija te je od ponedjeljka 119. igrač svijeta. Drugi Splićanin, Luka Mikrut, napredovao je za 86 pozicija te je sada 256. na listi, a veliki skok ostvario je i Josip Šimundža. On je prije tjedan dana osvojio ITF turnir u Beču koji ga je pogurao 95 pozicija te je sada 729. na ljestvici.

Hrvatsko finale u Comu pripalo Luki Mikrutu! Mladi splitski tenisač šokirao prvog nositelja i osvojio svoj prvi profesionalni naslov

Na ljestvici je napredovao i Marin Čilić (+2) te je sada 60. dok su svi ostali Hrvati u najboljih 1000. pali na rankingu. Borna Ćorić (ATP – 107.) izgubio je dvije pozicije, Borna Gojo njih 12 (ATP – 221.) dok je posljednji s blagim padom bio Matej Dodig koji je sada 258. (-10.).

Velike padove ubilježili su Duje Ajduković koji je pao 45 pozicija (ATP – 309.) i Mili Poljičak koji je izgubio čak 102 pozicije te je od ponedjeljka 406. igrač svijeta.