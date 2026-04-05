Argentinac u trećem pokušaju u Bukureštu osvojio premijernu ATP titulu

(AP Photo/Vera Nieuwenhuis) via Guliver Image

U nedjelju se u Bukureštu odigralo finale ATP 250 turnira. U njemu smo znali da ćemo gledati novog ATP osvajača jer nijedan od dvojice tenisača nije u karijeri došao do ATP titule. Bio je to dramatičan meč u kojem je na kraju do pobjede došao Argentinac Mariano Navone. On je s 2-1 u setovima svladao Daniela Meridu Aguilara.

Prvi set otišao je uvjerljivo na stranu Argentinaca sa 6:2 da bi 21-godišnji Španjolac potom uzvratio sa 6:4. Imao je Merida Aguilar i break u trećem setu, ali nije uspio tu prednost sačuvati.

Navone je potom propustio servis za meč kod 5:3 da bi na kraju ipak slavio sa 7:5 i u svom trećem finalu osvojio svoj prvi ATP naslov.

Neće on biti jedini Argentinac u finalu na Uskrs. U Marakešu 36-godišnji Marco Trungelliti traži ispisivanje povijesti kao najstariji debitantski osvajač ATP turnira dok će u Houstonu Roman Andres Burruchaga također loviti svoj debitantski naslov.