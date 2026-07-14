Argentinac nakon pobjede u Umagu ‘zažalio’ jer neće moći gledati polufinale SP-a

Roman Andres Burruchaga, trenutačno 67. tenisač svijeta, pobjedom 6-1, 6-4 protiv bivšeg umaškog pobjednika Marca Cecchinata, spriječio je veliki talijanski obračun za mjesto u četvrtfinalu i istovremeno si onemogućio gledanje polufinalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj će njegova Argentina igrati protiv Engleske.

Sin proslavljenog argentinskog nogometaša i strijelca pogotka kojim je Argentina u Mexico Cityju 1986. svladala reprezentaciju SR Njemačke s 3-2 i sam je u dječačkoj dobi trenirao nogomet, ali se na kraju odlučio sportsku karijeru graditi u tenisu.

“Ne znam koji je točno bio razlog. U jednom sam trenutku morao donijeti odluku, izabrati između tenisa i nogometa. Mislim da mi je u tom trenutku možda tenis bio draži. Naravno da volim nogomet, ali u toj sam dobi doista uživao igrajući tenis”, rekao je Burruchaga nakon svog debitantskog nastupa u Umagu kojim je bio iznimno zadovoljan.

“Za prvi meč, mislim da sam odigrao jako dobro. Bio je težak dvoboj, jer je Marco zahtjevan suparnik. Mislim da sam odigrao jedan od najboljih mečeva u sezoni i doista sam sretan što sam ga uspio pobijediti”, rekao je 24-godišnji Argentinac koji uživa u najboljoj sezoni u karijeri.

Iza sebe ima i prvo finale na ATP Touru, na zemljanoj podlozi u Houstonu, gdje je triput bio samo na poen od osvajanja naslova, ali je na kraju pobjednički pehar pripao Amerikancu Tommyju Paulu. Za svoju igru protiv Cecchinata rekao je da je bila slična razini iz tog finala.

“Prvi set i dio drugoga sam odigrao jako dobro, ali kroz cijeli meč sam vjerovao u svoje udarce. Nisam radio puno pogrešaka. Stvarno sam sretan.”

Burruchaga je vodio 6-1, 4-1, ali je tada umalo izgubio sve ono što je do tada gradio. Cecchinato se vratio do 4-3 i opet izgubio servis. No, ni Burruchaga nije na početnom udarcu došao do meč-lopte, već je novim ‘breakom’ došao do pobjede.

“U tenisu je ponekad teško završiti meč. On je počeo igrati malo agresivnije polovicom drugog seta, ali ostao sam koncentriran i mislim da je to bilo ključno za pobjedu.”

Njom je izborio mjesto u osmini finala i dvoboj protiv prve zvijezde turnira, devetog tenisača svijeta Flavija Cobollija. Kako je u ponedjeljak ušao i u četvrtfinale turnira parova, raspored je morao biti složen tako da će prvo igrati pojedinačni meč, a onda mu slijedi i dvoboj parova.

“Da, vidio sam da ću igrati protiv Cobollija od 18 sati, a onda poslije još moram igrati parove, tako da ću, nažalost, morati propustiti dvoboj Argentine i Engleske. Nisam baš sretan zbog toga, ali vidjet ćemo što će se dogoditi sutra.”

Iako neće moći gledati utakmicu, spremno je dao svoju prognozu:

“Nadam se da ćemo pobijediti. Mislim da će biti 2-1 za Argentinu.”

ATP 250 Umag, pojedinačno – 1. kolo

Roman Andres Burruchaga (Arg) – Marco Cecchinato (Ita) 6-1, 6-4

Pablo Carreno-Busta (Špa) – MATEJ DODIG (HRV) 6-4, 6-2

Camilo Ugo Carabelli (Arg/7) – Marko ToPo (Njem) 6-7 (2), 7-6 (3), 6-3

Daniel Merida (Špa) – Žiga Šeško (Slo) 6-4, 6-1

Juan Carlos Prado Angelo (Bol) – Lucas Neumayer (Aut) 6-3, 7-6 (6)

Federico Agustin Gomez (Arg) Niels McDonald (Njem) 6-3, 7-6 (4)

Alex Molčan (Slk) – Valentin Royer (Fra) 6-4, 7-5