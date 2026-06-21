Argentinac ispisao povijest u Londonu: Ovo nijednom njegovom sunarodnjaku nije uspjelo

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(AP Photo/Maja Smiejkowska) via Guliver Image

Francisco Cerundolo (ATP - 27.) postao je prvi argentinski tenisač koji je osvojio pobjednički trofej na ATP 500 turniru u londonskom Queen's Clubu, nakon što je u nedjeljnom trosatnom finalu svladao Amerikanca Tommyja Paula (ATP - 28.) sa 6:7 (4), 6:4, 6:3.

Za umaškog pobjednika iz 2024. to je drugi naslov na travi, a prvi je osvojio 2023. u Eastbourneu. Cerundolo je ove godine već osvojio naslov u Buenos Airesu, ali ovo mu je prvi trofej na turniru ATP 500 razine u karijeri. U svom osmom finalu je po peti put izašao kao pobjednik.

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Tommy Paul je pokušao doći do drugog naslova na turniru koji je osvojio prije dvije godine, ali je u svom 11. finalu na ATP Touru ostao na pet trofeja. Ove godine ima naslov s turnira u Houstonu na zemljanoj podlozi.

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