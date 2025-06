Andy Murray: ‘Nisam uživao trenirajući Đokovića’

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Andy Murray, nekadašnji tenisač i bivši trener Novaka Đokovića, nedavno je u Škotskoj priznao da nije siguran je li zaista uživao u ulozi Đokovićevog trenera. Otkrio je kako je suradnja započela neočekivano, s obzirom na to da je samo pola sata prije razgovora s Đokovićem izjavio da ne može zamisliti ništa gore od treniranja.

Murray je ispričao kako je došlo do njihove suradnje:

“Nazvao me je i pitao bih li razmislio o treniranju njega, što me iznenadilo. Bila je to posebna prilika. Uživao sam kod kuće, ali odlučio sam pokušati i vidjeti hoću li se stvarno posvetiti tome. Nisam siguran da jesam.”

Njihova suradnja trajala je šest mjeseci, od studenog 2024. do svibnja 2025. Iako su započeli s optimizmom i dobrom igrom na Australian Openu, gdje je Đoković stigao do polufinala, kasniji rezultati nisu ispunili njihova očekivanja.

Tijekom tog razdoblja Đoković je na četiri od pet turnira ispao u prvom kolu, a jedino finale odigrao u Miamiju, gdje je izgubio od mladog Jakuba Menšika. Nakon prekida suradnje, Đoković je objasnio da je odluka bila zajednička jer nisu mogli postići željene rezultate.

“Shvatili smo da ne možemo izvući više iz ove suradnje. Sad ga još više cijenim kao osobu. Ima izvanredan teniski um i jedinstvenu perspektivu igre, ali rezultati nisu bili onakvi kakve smo obojica priželjkivali,” izjavio je Đoković na konferenciji za medije u Ženevi, gdje je upravo osvojio svoj stoti profesionalni turnir.