Alcaraz u razgovoru s košarkaškom legendom otkrio planove za ostatak sezone

Pau Gasol i Carlos Alcaraz, koji su među najboljim španjolskim sportašima svih vremena, susreli su se nakratko tijekom Laver Cupa u San Franciscu.
U razgovoru s legendarnim košarkašem, 22-godišnji Alcaraz otkrio je svoje planove za kraj sezone.
„ATP Finals, Davis Cup – želim biti u vrhunskoj formi kako bih vidio možemo li pobijediti“, rekao je Alcaraz.
U svojoj karijeri, Carlitos je već osvojio šest Grand Slam naslova, ali Španjolska nije osvojila Davis Cup od 2019. godine.
Završni turnir Davis Cupa igrat će se u Bologni od 18. do 23. studenog, a Španjolska će se u četvrtfinalu sastati s Češkom.
Ako prođu, Alcaraz i njegovi suigrači će se u polufinalu suočiti s pobjednikom susreta Argentine i Njemačke.
