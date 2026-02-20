Alcaraz se mučio, ali ostao nepobjediv: Španjolac u finalu Dohe

Podijeli :

Guliver Image

Prvi tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz prvi je finalist ATP turnira u Dohi, on je u polufinalu nadigrao Andreja Rubljova sa 7-6 (3), 6-4.

Alcaraz je tako i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi.

Odličnom Španjolcu ovo je 34. prolazak u finale,a dosada je osvojio 25 naslova. Suparnik u subotnjoj završnici bit će mu bolji iz ogleda Čeha Jakuba Menšika i Francuza Arthura Filsa.