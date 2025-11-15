Alcaraz: Radije bio osvojio Australian Open, nego obranio naslove u Roland Garrosu i US Openu

Podijeli :

AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

Španjolski tenisač Carlos Lcaraz govorio je što ga čeka u 2026.

Dan nakon što je u Torinu potvrdio prvo mjesto na ATP ljestvici na kraju sezone, Carlos Alcaraz otvoreno je govorio o svojim najvažnijim ambicijama za početak sljedeće godine.

Španjolski tenisač, koji je i sezonu 2022. zaključio kao najbolji na svijetu, posebnu motivaciju vidi u pohodu na trofej Australian Opena – Grand Slama koji još nije osvojio. Gostujući u španjolskoj radio emisiji El Partidazo de Cope naglasio je:

“U 2026. godini radije bih osvojio Australiju, nego obranio naslove u Roland Garrosu i US Openu. Daleko sam od toga da sam najbolji igrač, iako to plasman govori”, izjavio je Alcaraz.

Dosad mu je najveći rezultat u Melbourne Parku bilo četvrtfinale, koje je izborio dvije uzastopne godine, 2024. i 2025. Ovog siječnja na putu do polufinala zaustavio ga je iskusni Novak Đoković sa 4:6, 6:4, 6:3, 6:4