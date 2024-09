Alcaraz o slučaju Sinner: ‘Ne znam kako to može izgledati. Ipak, razumijem ga’

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver Image

Carlos Alcaraz je protutnjao do četvrtfinala ATP turnira u Pekingu. Španjolac je nedjelju u furioznom ritmu u dva seta bio bolji od Nizozemca Tallona Griekspoora.

Španjolac je pobijedio 39. igrača svijeta rezultatom 6:1, 6:2, a meč u kineskoj prijestolnici trajao je 57 minuta.

Bila je ovo jubilarna 200. pobjeda za Alcaraza na ATP touru. Tako je postao drugi najbrži koji je došao do ovog jubileja u povijesti tenisa – pored 200 pobjeda dosad je zabilježio i 52 poraza. (Najbrži je sa 200 pobjeda i samo 45 poraza bio legendarni Amerikanac John McEnroe).

Idući rival za Alcaraza bit će sedmi nositelj Karen Hačanov. Rus je nešto ranije u dva tiebreaka bio bolji od Francisca Cerundola.

Ipak, pažnju medija je – mnogo više od rutinske pobede nad Griekspoorom – privuklo ono što je Alcaraz rekao na konferenciji za medije. Španolski as dotaknuo se situacije u kojoj se trenutno nalazi Jannik Sinner, prvi igrač svijeta.

“Teško je. Znam da je to veoma teška tema. Njemu je teško. Znam da svi govore o tome u medijima. Vjerojatno, kao što je Jannik to i rekao u New Yorku, ljudi na njega sada gledaju drugačije. Ne znam kako to može izgledati. Ipak, razumijem ga i njegovu poziciju. Jednostavno je ludo imajući na umu to kako igra i na kojem je nivou. Nevjerojatno je da može to sve ostaviti po strani kada zakorači na teren. Nadam se da će sve to uskoro biti gotovo i da će biti usredotočen na ono što voli, a to je igranje tenisa. Sve što mogu reći je da se nadam da se ljudi koji su u njegovoj blizini neće osjećati loše u narednim mjesecima.”