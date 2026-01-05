Alcaraz na vrhu na početku godine, Čilić napredovao tri mjesta

Podijeli :

xmpi04x via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je na novoj ATP ljestvici za tri mjesta i sada je 70. tenisač svijeta, dok je Borna Ćorić pao za sedam stepenica i sada se nalazi na 122. poziciji.

ATP je objavio prvu ljestvicu u 2026. godini. Na samom vrhu nema promjena. Vodi Španjolac Carlos Alcaraz sa 12.050 bodova ispred Talijana Jannika Sinnera koji ima 11.500 bodova, dok je treći Nijemac Alexander Zverev sa 5.105 bodova.

Australac Alex de Minaur, Talijan Lorenzo Musetti i Amerikanac Ben Shelton su napredovali za jednu poziciju, na šesto, sedmo i osmo mjesto, dok je Amerikanac Taylor Fritz pao sa šestog na deveto mjesto.

POVEZANO VIDEO / Sjajan početak godine: Čilić lako svladao Mannarina u Hong Kongu!

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je napredovao za tri mjesta i sada drži 70. mjesto.

Borna Ćorić je pao za sedam mjesta na 122. poziciju. Dino Prižmić je ostvario napredak za jednu stepenicu na 126. mjesto, dok je Luka Mikrut sada 160. tenisač svijeta, što je skok za dva mjesta.