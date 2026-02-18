Gledajte na SK: Alcaraz i Sinner izborili četvrtfinale u Dohi

Podijeli :

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner napravili su ono što se od njih očekivalo u drugom kolu ATP 500 turnira u katarskoj Dohi. Prvi i drugi igrač svijeta su bez većih problema porazili Valentina Royera i Alexeija Popyrina.

Prvi je na teren izašao Jannik Sinner protiv Australca Alexeija Popyrina. U cijelom meču Talijan nije izgubio svoj početni udarac dok je Australcu break napravio dva puta. Tako je sa 6:3, 7:5 izborio četvrtfinale gdje ga čeka Jakub Menšik.

Carlos Alcaraz je na glavni teren izašao odmah nakon Talijana, a njegov protivnik bio je Francuz Valentin Royer. U prvom setu je prvi igrač svijeta bio siguran te je sa 6:2 došao do vodstva od 1-0 u setovima. No, u drugom setu je bio nešto lošiji i Royer je poveo s 5:2. Tada ipak Alcaraz pronalazi svoju pravu igru i osvaja pet gemova u nizu za pobjedu od 6:2, 7:5.

U četvrtfinalu ATP 500 turnira u Dohi Alcaraz će igrati protiv Rusa Karena Hačanova.

