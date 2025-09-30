Alcaraz i dalje ‘gazi sve pred sobom’: U Tokiju osvojio 24. naslov u karijeri!

Najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz pobijedio je Amerikanca Taylora Fritza (ATP - 5.) sa 6:4, 6:4 u finalu ATP 500 turnira u Tokiju i tako došao do svog osmog naslova u ovoj godini, a ukupno 24. u karijeri.

Bio je to njihov peti dvoboj i četvrta pobjeda Španjolca do koje je došao nakon 93 minute igre na središnjem stadionu u Ariake Colosseumu . Fritz je tijekom stanke između prvog i drugog seta zatražio pomoć fizioterapeuta zbog bolova u bedrenom mišiću i činilo se da će doživjeti uvjerljiviji poraz kad je Alcaraz poveo sa 5:1.

No, Amerikanac je nizom od tri gema zaprijetio preokretom. Ipak, Alcaraz je iskoristio drugu priliku za završetak meča na svom početnom udarcu, a dobitnom taktikom su se pokazale skraćene lopte koje su mu u zadnjem gemu donijele tri poena.

POVEZANO Alcaraz ispunio obećanje, pogledajte novu frizuru prvog reketa svijeta!

Alcaraz je uvjerljivo vodeći na ljestvici osvajača trofeja na ATP Touru u ovoj godini s osam naslova, kao i po broju pojedinačnih pobjeda (66-6). Ove je godine 22-godišnji Španjolac izgubio svega dva od deset finala, protiv Holgera Runea u Barceloni i od Jannika Sinnera u Wimbledonu. To mu je ujedno bio i posljednji poraz, nakon kojeg je zaključno s trijumfom u Tokiju ostvario 18 pobjeda na ATP Touru.

Istina, izgubio je meč od Taylora Fritza na Laver Cupu u San Franciscu, ali to je ipak samo ekshibicija s natjecateljskim nabojem.

Osim 500 bodova za naslov u Tokiju, Carlos Alcaraz je osvojio i novčanu nagradu od 416.365 američkih dolara. Tayloru Fritzu, koji je u trećem ovogodišnjem finalu doživio prvi poraz, pripalo je 330 bodova i nagrada od 224.035 bodova.