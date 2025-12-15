‘Alcaraz će osvojiti više Grand Slamova od Sinnera’

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Ako je još rano prognozirati tko će i hoće li netko dostići ili nadmašiti veliku trojku – iako za nagađanja nikada nije prerano – mnogo je realnije razmišljati o tome tko će od aktualnih asova osvojiti više najvećih titula.

Naravno, riječ je o Carlosu Alcarazu i Janniku Sinneru. Kako sada sugeriraju brojke, Španjolac je u velikoj prednosti – mlađi je dvije godine, osvojio je dva Grand Slama više (6–4), ima više titula s Mastersa 1000 (8–5), prvi je na svijetu i vodi s 10:6 u međusobnim ogledima…

Tako razmišlja i Marcos Baghdatis, nekada osmi tenisač svijeta i finalist Australian Opena.

“Mislim da Carlos ima veće šanse, prije svega zbog većih varijacija u igri”, istaknuo je Cipranin za Tennis 365 pa dodao:

“No, s druge strane, psihološki je manje stabilan od Sinnera. Sve u svemu, ipak bih glasovao za Alcaraza.”

Na još jedno često pitanje – tko bi mogao ugroziti dominaciju Španjolca i Talijana – Baghdatis kaže:

“Možda João Fonseca. On je netko tko bi to mogao, a ja vjerujem i da će se to dogoditi. Osim njega, osobito u mečevima na pet setova, zaista ne vidim tko bi ih mogao zaustaviti. Možda bi Alexander Zverev mogao pobijediti tu i tamo, jednom ili dvaput, ali bit će vrlo teško.”

Usporedio je i aktualni teniski trenutak s onim u kojem je vladala velika trojka ili četvorka:

“Jako je teško to uspoređivati. Roger, Rafa, Novak, ali i Andy, imali su mnogo jaču konkurenciju koja ih je stalno gurala naprijed. Tu prije svega mislim na Wawrinku, Tsongu, Ferrera… Jedini način da usporedite ove dvije generacije jest da ih suočite na terenu”, kaže Baghdatis.

