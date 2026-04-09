Ajduković protiv talentiranog Amerikanca osvojio tek tri gema i ispao s turnira

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

U drugom kolu ATP Challengera u Sarasoti Duje Ajduković je izgubio od talentiranog Darwina Blancha. Mladi Amerikanac koji stilom igre podsjeća na Bena Sheltona Splićanina je porazio s uvjerljivih 6:1, 6:2.

Početak meča nije bio obećavajuć za Ajdukovića jer je Blanch ekspresno odjurio na 3:0. Uspio je Ajduković osvojiti gem za 3:1, ali to je bilo sve što je mogao u prvom setu jer je 18-godišnji Amerikanac osvojio sljedeća tri gema za 6:1.

Svoj veliki niz Blanch je nastavio i u drugom setu u kojem je poveo s 4:0. Ajduković je nakon gubitka prvog gema u drugom setu razbio i reket što ga nije probudilo. Imao je break lopte za povratak, ali svoj prvi gem dočekao je tek pri zaostatku od 4:0.

Do kraja meča Ajduković je uspio osvojiti još jedan gem te je na kraju upisao poraz od 6:1, 6:2. Završio je Splićanin tako svoj put u drugom kolu. Što se tiče Blancha, on će u četvrtfinalu igrati protiv Bolivijca Huga Delliena.