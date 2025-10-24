Ajduković preokretom slavio protiv nekadašnjeg 31. tenisača svijeta i izborio polufinale u Kini

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Duje Ajduković plasirao se u polufinale ATP Challengera u kineskom Suzhouu. U četvrtfinalu je s 2-1 u setovima bio bolji od Južnoafrikanca Georgea Lloyda Harrisa.

Prvi set pripao je Harrisu sa 6:3 da bi u drugom setu Ajduković ubacio u višu brzinu. Odjurio je na 5:1, a onda je dopustio Južnoafrikancu da mu se primakne na 5:4. Ipak, Splićanin je potom uspio iskoristiti svoj drugi servis za set te je sa 6:4 odveo meč u set odluke.

Tamo nije bilo breakova sve do rezultata 4:4 kada Ajduković oduzima servis Harrisu i tako si “kupuje” servis za meč. Njega koristi bez izgubljenog poena i dolazi do pobjede 3:6, 6:4, 6:4 i prolaska u polufinale Suzhoua.

Ovom pobjedom je ostvario veliki skok na ljestvici (+46) te će od sljedećeg tjedna minimalno biti oko 326. pozicije. Kako bi taj skok bio veći, morat će pobijediti Yoshihita Nishioku u polufinalu. Japanac je trenutačno 152. tenisač svijeta, a nekada je bio 24. na ATP ljestvici.

Njihov susret je počet će u pet sati ujutro po hrvatskom vremenu.