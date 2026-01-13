Ajduković i dalje bez pobjede u 2026. godini: Izgubio je u prvom kolu na Tajlandu

Podijeli :

xxAntexCizmicx hrvatska_nizozemska17-170923 via Guliver Image

Duje Ajduković nije uspio upisati prvu pobjedu u 2026. godini. U prvom kolu ATP Challengera u tajlandskom Nonthaburiju izgubio je od Kazahstanca Timofeya Skatova s 2-1 u setovima.

U prvom gemu meča je Splićanin izgubio svoj početni udarac, a do kraja seta nije uspio nadoknaditi taj zaostatak i Skatov je sa 6:3 poveo s 1-0 u setovima.

Ipak, Ajduković se u drugom setu sabrao te je kod 3:3 došao do breaka. On je tu prednost podebljao novim breakom kod vodstva 5:3 te je sa 6:3 uspio odvesti meč u set odluke.

Tamo je Splićanin nadoknadio break zaostatka, ali je ponovno pokleknuo kod 4:4. Nakon toga je Skatov sigurno odservirao za meč i prolazak u drugo kolo.

Ajduković i dalje ne zna za pobjedu u 2026. godini iz dva odigrana meča. Prošlog tjedna izgbuio je od Indijca Dhakshineswara Suresha s 2-0 u setovima.