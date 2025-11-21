Argentinac je već bio optužen za namještanje mečeva: Sada je ponovno predao na meč-lopti

Podijeli :

(AP Photo/Gustavo Garello)

Argentinski tenisač Nicolas Kicker je prije sedam godina zbog namještanja mečeva dobio trogodišnju kaznu. Uspio se nakon toga vratiti tenisu te se činilo da je naučio svoju lekciju.

Ipak, Kicker je u četvrtfinalu ATP Challenger turnira u Florianopolisu igrao protiv Gustava Heidea. Brazilac je vodio sa 6:2, 5:1 i preokret nije bio baš izgledan za Argentinca.

Toga je svjestan bio i Kicker koji je nakon izgubljenog poena na 40-40 otišao prema mreži i dao ruku sucu. Tako će vjerojatno ponovno doći pod povećalo nadležnih institucija. Za očekivati je da je u ovom meču Kicker ili netko njemu blizak odigrao na njegovu pobjedu, a predajom je taj par na listiću otišao pod “storno” i novac se tada vraća.

Kicker je svoju kaznu 2018. godine dobio zbog namještanja dva meča 2015. godine.