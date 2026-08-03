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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Ovaj meč prvog kola Masters turnira u Torontu protegnuo se na dva dana.

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić, trenutačno 55. na WTA ljestvici, izborila je plasman u drugo kolo WTA 1000 turnira u Torontu svladavši Francuskinju Lois Boisson (292. na WTA ljestvici) rezultatom 4:6, 6:1, 6:3. Dvoboj je trajao nešto više od dva sata.

Susret prvog kola započeo je u nedjelju, no zbog prekida je nastavljen tek sljedećeg dana. U trenutku prekida Boisson je u prvom setu vodila 5:3. Francuska kvalifikantica uspjela je privesti prvi set kraju u svoju korist, ali je nastavak u potpunosti pripao Ružić. Hrvatska predstavnica zaigrala je znatno bolje te je do kraja meča protivnici prepustila samo četiri gema.

U drugom kolu Ružić očekuje dvoboj protiv 19. nositeljice turnira, Amerikanke Madison Keys.