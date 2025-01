Amerikanka spasila meč-loptu protiv Swiatek i izborila finale sa Sabalenkom

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Američka tenisačica Madison Keys je iznenadila drugu nositeljicu Poljakinju Igu Swiatek s 5-7, 6-1, 7-6(8) i došla do svog prvog finala Australian Opena u Melbourneu.

Keys, 14. na svijetu, susrest će se u finalu s dvostrukom braniteljicom naslova i najboljom igračicom svijeta Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom u subotu.

Amerikanka je do danas bila samo u finalu US Opena 2017. godine, kada je izgubila od Stephens, a do nove prilike stigla je preokretom protiv Swiatek nakon dva sata i 37 minuta igre. Poljakinja je dobila prvi set, a potom je u trećem setu kod 6-5 na svoj servis propustila meč-loptu, pa onda i vodstvo 7-5 u super tie-breaku. Keys je imala 14 winnera više od peterostruke grand-slam pobjednice i samo jednu neprisiljenu pogrešku više.

Dvadesetdevetogodišnja Keys je do danas je u pet mečeva samo jednom svladala Poljakinju, a zanimljivo je da isti omjer (1-4) ima i protiv tri godine mlađe Sabalenke.