Američki tinejdžer srušio nevjerojatni Alcarazov rekord

U američkom Bakersfieldu u Kaliforniji odigrao se ITF 25K turnir za muškarce gdje je titulu odnio tenisač koji još nije ni blizu da zapravo upadne u kategoriju muškaraca.

Naime, titulu u Kaliforniji osvojio je Michael Antonius koji je u finalu imao 16 godina, dva mjeseca i 21 dan. Tako je postao najmlađi Amerikanac u povijesti koji je osvojio ITF turnir srušivši Rhynea Williamsa koji je 2007. godine to učinio sa 16 godina, tri mjeseca i 18 dana.

Osim toga, Antonius je srušio i Carlosa Alcaraza koji je 2019. sa 16 godina i 84 dana, prema dostupnim podacima, postao najmlađi muški ITF osvajač turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Amerikanac je za samo tri dana srušio Španjolca kojem je pravio društvo 2022. godine na US Openu, turniru gdje Alcaraz osvojio svoj prvi Grand Slam nakon čega je postao najmlađi broj 1 na ATP ljestvici u Open Eri.

Ove sezone već smo vidjeli nekolicinu igrača koji su sa 16 godina osvajali ITF. Moise Kouame to je učinio prvi, a nedavno je to napravio i Antoniusov sunarodnjak Andrew Johnson.