Alcaraz zaziva promjenu pravila nakon ‘incidenta’ s hrvatskom sutkinjom: ‘To je apsurdno’

Carlos Alcaraz je preokretom svladao Karena Hačanova 6:7 (3), 6:4, 6:3 i plasirao se u polufinale ATP 500 turnira u Dohi, gdje ga čeka Andrej Rubljov.

Nakon meča, 22-godišnji Španjolac i trenutno prvi tenisač svijeta kritizirao je pravilo o vremenu između poena i pozvao na njegovu promjenu. Posebno se osvrnuo na raspravu s hrvatskom sutkinjom Marijom Čičak, koja mu je dodijelila opomenu zbog prekoračenja vremena.

VIDEO / Ovo se ne viđa često, Alcaraz poludio na hrvatsku sutkinju: ‘Ne smijem otići po ručnik?’

“Pravilo o vremenu je apsurdno. Odigrao sam poen u kojem sam sprintao na mrežu da ga završim. Otišao sam po ručnik i nemam vremena. Rekla mi je da je zaustavila sat, ali to što je rekla bilo je apsurdno. Pogledao sam je kad su ostale tri ili četiri sekunde jer nisam mogao udariti lopticu. I ona mi da opomenu”, rekao je Alcaraz pa dodao:

“Suci moraju imati malo više fleksibilnosti, pravilo se mora promijeniti i treba nam dodati više sekundi. Smiješno je da se u teškim mečevima stalno događa isti problem. Mnogi igrači misle slično. Pokušavam se prilagoditi i znam da se vrijeme mora poštovati, što često znači da preskačem svoju uobičajenu rutinu. Idem brže, manje tapkam lopticu kad vidim da je hitno.”

Po ATP pravilima, tenisači imaju 25 sekundi između poena da se odmore i pripreme za sljedeći udarac.

“Tenis je spektakl. Iz ATP-a se žale da trebaju privući više ljudi i proširiti publiku. Ali ako nam ne dopuste da se između poena oporavimo što je više moguće kako bismo pružili vrhunsku predstavu, nećemo puno postići jer ćemo privući manje ljudi da gledaju tenis”, zaključio je Alcaraz.

