Alcaraz poručio Sinneru: ‘Viđam te češće nego vlastitu obitelj’

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Finalisti US Opena, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, održali su govore nakon završnog meča u kojem je pobjeda pripala Španjolcu s 3:1 u setovima.

„Wow“, prvo je što je rekao Carlos Alcaraz na ceremoniji dodjele pehara nakon svoje druge titule na US Openu.

Alcaraz je u finalu pobijedio Jannika Sinnera sa 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

„Počet ću od Jannika, nevjerojatno je ono što radiš tijekom cijele sezone – sjajna razina na svakom turniru. Viđam te više nego vlastitu obitelj, divno je dijeliti teren i svlačionicu s tobom. Gledati te kako napreduješ iz dana u dan sa svojim izvrsnim timom – čestitke na svemu“, rekao je 22-godišnji Carlitos i dodao:

„Sretan sam što imam ovakav tim i ovakvu obitelj, iskreno. Ulažete mnogo rada da bih bio bolji kao profesionalac i kao osoba. Ponosan sam što imam takve ljude oko sebe, vi omogućujete svaki moj uspjeh. Tako je i s ovim danas. Volim vas sve – mama, tata, moja braćo, volim vas.“

Alcaraz se zahvalio i organizatorima te navijačima.

„Osjećam se kao kod kuće, osjećam vašu nevjerojatnu energiju, zbog vas se trudim odigrati najbolje što mogu.“

Viceprvak Jannik Sinner zahvalio je svima iz organizacije turnira i održao dostojanstven govor.

„Počet ću od Carlosa. Radiš nevjerojatan posao, znam koliko rada stoji iza ovakve predstave. Čestitam ti i uživaj, ovo je veliki trenutak“, rekao je 24-godišnji Sinner i dodao:

„Hvala mom timu na podršci i razumijevanju. Znamo koliko smo posvećeni. Ovo je bila nevjerojatna sezona, puno velikih mečeva i sretan sam što mogu podijeliti ovaj trenutak s vama, obitelji kod kuće i prijateljima. Dao sam sve od sebe, ali nisam mogao više. Hvala na podršci i jedva čekam vratiti se dogodine.“

Za kraj, poruka navijačima:

„Nevjerojatni ste. Vidjeti pun stadion već od ranih faza turnira… Ovo je posebno mjesto i drago mi je što sam na ovom terenu, svi se trudimo napraviti najbolji mogući show.“