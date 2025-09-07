Alcaraz porazio Sinnera u finalu US Opena i vratio ‘broj jedan’ u svoje ruke!

Tenis 7. ruj 2025
Španjolac Carlos Alcaraz porazio je Talijana Jannika Sinnera u finalu US Opena sa 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Bilo je to treće ovosezonsko finale na Grand Slam razini između ove dvojice fantastičnih tenisača, a Alcaraz je od samog početka dvoboja u New Yorku djelovao kao raspoloženiji tenisač. Iako je Sinner pokazao znakove zaokreta momentuma u drugom setu, Španjolac je odgovorio fantastičnom igrom te priveo meč kraju. Za Alcaraza je to šesti Grand Slam naslov, a ovom pobjedom je nakon dvije godine, upravo od Sinnera, preuzeo vrh svjetske teniske ljestvice.

