Alcaraz otkazao nastup na Wimbledonu!

Španjolac je ranije već odustao od nastupa na nadolazećem Roland Garrosu, a sada je potvrdio da neće igrati ni tijekom travnate sezone.

Alcaraz je vijest objavio putem društvenih mreža te poručio kako oporavak ide u dobrom smjeru, ali da još nije spreman za povratak na teren.

“Moj oporavak ide dobro i osjećam se puno bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman za natjecanje, zbog čega moram otkazati nastupe na travnatoj turneji u Queen’su i Wimbledonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i jako će mi nedostajati. Nastavit ćemo raditi kako bih se što prije vratio”, napisao je Alcaraz na Instagramu.