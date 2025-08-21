Alcaraz lovi Sinnera na US Openu: Talijanu otvoren put do finala, Španjolac prijeti Đoković

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Počinje posljednji Grand Slam turnir sezone – US Open, a ždrijeb održan u četvrtak donio je pregršt zanimljivih scenarija.

Glavni favoriti su Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, no opasni izazivači poput Novaka Đokovića, Alexandera Zvereva i Taylora Fritza mogli bi im zakomplicirati put do titule.

Sinner, svjetski broj jedan i branitelj naslova, kreće protiv Čeha Vita Koprive, dok ga već u drugom kolu može čekati neugodni Australac Alexei Popyrin. Potencijalne sljedeće prepreke su mu Jack Draper, koji nema dovoljno mečeva u nogama, ili trojac Lorenzo Musetti – Tommy Paul – Aleksandar Bublik.

Na drugoj strani ždrijeba nalazi se Alcaraz, svjež osvajač turnira u Cincinnatiju. Njegov prvi protivnik bit će Amerikanac Reilly Opelka, poznat po snažnom servisu. Ako prođe tu zamku, u osmini finala mogao bi naići na Daniila Medvjedeva, u četvrtfinalu na Bena Sheltona, a u polufinalu ga čeka potencijalni okršaj s Novakom Đokovićem ili Taylorom Fritzom.

Đoković, iako bez odigranog turnira prije US Opena, u prvom kolu igra protiv mladog Learnera Tiena. Prva ozbiljnija prijetnja mogao bi mu biti Holger Rune, a potom u četvrtfinalu Taylor Fritz.

Posebna drama krije se u borbi za prvo mjesto na ATP ljestvici. Sinner brani titulu i 2000 bodova, dok Alcaraz ima samo 50 za obraniti jer je lani ispao već u drugom kolu. Španjolac zaostaje 1890 bodova za Sinnerom, ali osvajanjem turnira može ponovno zasjesti na vrh, a svaki kiks Talijana dodatno bi mu olakšao put.