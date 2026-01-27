Alacaraz pomeo de Minaura i zakazao okršaj sa Zverevom u svom prvom polufinalu Australian Opena

Carlos Alcaraz izborio je svoje prvo polufinale Australian Opena nakon što je svladao Alexa de Minaura s 3-0 u setovima (7:5, 6:2, 6:1). Španjolski tenisač, šesterostruki osvajač Grand Slamova, do ovog turnira nije uspio proći u polufinale prvog Grand Slama sezone, ali ove godine to se promijenilo.
Pobjedom protiv de Minaura, Alcaraz je kompletirao polufinala na svim Grand Slamovima, ali njegov glavni cilj ostaje Career Grand Slam – osvajanje svih četiri najveća turnira.
Trenutačno u svojoj vitrini već ima Roland Garros, Wimbledon i US Open, pa mu sada nedostaje Australian Open. Ako ove godine osvoji turnir, postao bi najmlađi muški tenisač u povijesti s Career Grand Slamom, s 22 godine, osam mjeseci i 27 dana, čime bi srušio rekord Rafaela Nadala koji je to postigao sa 24 godine i 101 danom.
U polufinalu Alcaraza čeka Alexander Zverev, koji ga je prije dvije godine zaustavio u četvrtfinalu. Lani ga je zaustavio Novak Đoković, koji će ovog puta igrati protiv Lorenza Musettija. Drugi polufinalni par čine dvostruki branitelj naslova Jannik Sinner i Ben Shelton.
