Alacaraz pomeo de Minaura i zakazao okršaj sa Zverevom u svom prvom polufinalu Australian Opena

Pobjedom protiv de Minaura, Alcaraz je kompletirao polufinala na svim Grand Slamovima, ali njegov glavni cilj ostaje Career Grand Slam – osvajanje svih četiri najveća turnira.

Zverev nakon tri sata slomio neugodnog Amerikanca za polufinale AO, Sabaljenka rutinski protiv Jović

Trenutačno u svojoj vitrini već ima Roland Garros, Wimbledon i US Open, pa mu sada nedostaje Australian Open. Ako ove godine osvoji turnir, postao bi najmlađi muški tenisač u povijesti s Career Grand Slamom, s 22 godine, osam mjeseci i 27 dana, čime bi srušio rekord Rafaela Nadala koji je to postigao sa 24 godine i 101 danom.

U polufinalu Alcaraza čeka Alexander Zverev, koji ga je prije dvije godine zaustavio u četvrtfinalu. Lani ga je zaustavio Novak Đoković, koji će ovog puta igrati protiv Lorenza Musettija. Drugi polufinalni par čine dvostruki branitelj naslova Jannik Sinner i Ben Shelton.