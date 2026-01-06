Ajduković u prvom kolu indijskog Challengera izgubio od 521. tenisača svijeta

Podijeli :

xxAntexCizmicx hrvatska_nizozemska17-170923 via Guliver Image

U prvom kolu ATP Challengera u indijskom Bengaluruu Duje Ajduković je upisao poraz od 521. tenisača svijeta Dhakshineswara Suresha. Domaći predstavnik slavio je s 2-0 u setovima.

U oba seta je Indijac slavio sa 6:4 te je tako Ajdukovića lakoćom porazio na otvaranju 2026. godine. Suresh je inače za glavni turnir morao proći i kvalifikacije dok je Splićanin to osigurao svojim rankingom.

No, ranking u ovom meču nije igrao ulogu pa je 329. tenisač svijeta nastavio loš niz iz prošle godine. Prije dvije godine je u Ajduković bio na pragu TOP 100. Za to mu je trebala pobjeda protiv Rafaela Nadala u polufinalu Bastada, a sada polako pada po ATP ljestvici.

Na indijskom Challengeru nastupa i Borna Gojo koji je u prvom kolu slavio s 2-0 u setovima. Splićanin će u drugom kolu igrati protiv Cedrica Marcela Stebea.