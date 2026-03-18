Ajduković i Dodig u međusobnom dvoboju odlučivat će o polufinalistu Challengera u Zadru

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Hrvatski teniski reprezentativci, 20-godišnji Matej Dodig i 25-godišnji Duje Ajduković odlučivat će u međusobnom dvoboju o tome koji će zaigrati u polufinalu ATP Challenger 75 turnira Zadar Open u Petrčanima, nakon što su se u srijedu plasirali u četvrtfinale.

Matej Dodig (ATP – 214) ponovno je nadoknadio set zaostatka i u tie-breaku treće odlučujuće dionice uspio slomiti otpor 23-godišnjeg Čeha Martina Krumicha (ATP – 335.) svladavši ga s 3-6, 6-4, 7-6 (4).

Za razliku od Osječanina, Splićanin Duje Ajduković (ATP – 315.) je do četvrtfinala stigao bez izgubljenog seta, iako je protiv Talijana Enrica Dalle Vallea (ATP – 475.) u prvom setu jednom nadoknadio break zaostatka (0-2), a u drugom setu čak triput (0-1, 1-2, 4-5) nanizavši na kraju meča tri gema, kad je dvaput zaredom oduzeo servis suparniku.

Ajduković i Dodig će u petak odigrati svoj drugi međusobni dvoboj na Challenger Touru. U prvom, odigranom u rujnu 2024. na tvrdoj podlozi u Istanbulu slavio je Dodig u tie-breaku trećeg seta.