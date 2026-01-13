16-godišnji Francuz postao najmlađi osvajač turnira još od Carlosa Alcaraza

Podijeli :

FedericoPestellini/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL via Guliver Image

Proteklog vikenda odigran je ITF 25K turnir u francuskom Hazebroucku. Tamo je sva pažnja bila usmjerena na talentiranog 16-godišnjeg Francuza.

Riječ je o Moiseu Kouameu, tenisaču koji je rođen 2009. godine. On je na ITF turniru do finala došao pobjedama protiv Tima Legouta, Yanisa Ghazouanija Duranda, Arthura Nagela, Lucasa Poullaina te Thea Papamalamisa u finalu.

Mladi Francuz je prilikom osvajanja turnira imao samo 16 godina i 311 dana čime je postao najmlađi osvajač ITF turnira još od Carlosa Alcaraza, aktualnog broja jedan. Talentirani Španjolac je 2019. godine sa 16 godina i 84 dana osvojio ITF turnir u Deniji.