SKener: Počinje ‘Peti Grand Slam’, a zbog ATP-a se ne priča o tenisu

Prije nego se osvrnemo na sami turnir u Indian Wellsu vrijedi spomenuti i dramatičan uvod u kalifornijski turnir koji je povezan sa svime osim s tenisom. Naime, prije nekoliko dana Sjedinjene Američke Države su u suradnji s Izraelom bombardirali Iran, a posljedice toga osjetili su i Ujedinjeni Arapski Emirati. Tamo se u Dubaiju proteklog vikenda završavao ATP 500 turnir, a ovoga tjedna bio je najavljen i Challenger u Fujairahu. Međutim, zbog opasnosti je taj Challenger otkazan, a brojni tenisači zapeli su u UAE-u. Razlog za to bio je zatvoren zračni prostor. Tome je ATP doskočio organizacijom prijevoza do Egipta i letom dalje do Milana. No, krovna organizacija napravila je to na sramotan način.

Kvalifikacije za ATP Masters 1000 turnir u Indian Wellsu već su odrađene te su poznati svi sudionici glavnog ždrijeba u obje konkurencije. Među njima su i dva hrvatska tenisača (Marin Čilić i Dino Prižmić) te tri tenisačice (Antonia Ružić, Petra Marčinko i Donna Vekić).

Puno je to bolja situacija za Hrvatsku koja prošle godine nije imala nijednog muškog predstavnika dok je kod žena nastupala Vekić koja je ove godine zbog lošijeg rankinga ušla s pozivnicom organizatora.

Tenisači koji su se našli zatočeni dobili su poruku kako će za let morati platiti 5.000 eura po osobi što možda za one koji su igrali u Dubaiju nije mnogo, no za one koji su igrali na Challengeru je popriličan novac.

Na kraju je uskočila Udruga tenisača (PTPA) koja je pokrila polovicu troška, a kako je bjeloruski tenisač Ilija Ivaška kasnije objavio, reagirao je i ATP, vjerojatno kako bi ispravili načinjenu PR grešku.Tako će Indian Wells u srijedu započeti u nekako čudnom ozračju jer fokus nije bio na tenisu.

Što se samog turnira tiče, ne treba biti teniski stručnjak kako bi znali glavnog favorita ili favorite. To su naravno Carlos Alcaraz i Jannik Sinner kod muškaraca te Arina Sabaljenka kod žena. Naravno, tu uvijek prijete Novak Đoković, Alexander Zverev, Taylor Fritz i slični, kao i Coco Gauff, Iga Swiatek, Jelena Ribakina i brojne druge “nagazne mine”.

Ranije smo pričali i o hrvatskim predstavnicima pa vrijedi potrošiti koju riječ na njih. Marin Čilić za suparnika ima Zacharyja Svajdu s kojim ima omjer 1-1, pobjeda mu donosi Španjolca Alejandra Davidovicha Fokinu, a slavlje u tom meču može mu donijeti talentiranog Čeha Jakuba Menšika.

Dino Prižmić dobio je povoljan ždrijeb u vidu Australca Tristana Schoolkate, a pobjeda mu donosi novog štićenika Gorana Ivaniševića Arthura Filsa.

Kod cura Antonia Ružić ima odličan ždrijeb jer u prvom kolu igra protiv 801. tenisačice svijeta Jennifer Brady, Petra Marčinko igra protiv iskusne Laure Siegemund dok Donna Vekić, koja brani četvrto kolo, ima najtežu suparnicu jer igra protiv 19-godišnje Čehinje Tereze Valentove.

Program u Indian Wellsu počinje već večeras, a dvojica Hrvata bit će u akciji. Dino Prižmić bi na teren trebao izaći oko pola sata nakon ponoći dok bi Marin Čilić mogao startati oko tri sata poslije ponoći.

Prižmića gledajte na Sport Klubu 4, a Čilića na Sport Klubu 2.