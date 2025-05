SKener: Kakav će Dinamo biti u Bobanovoj eri

Podijeli :

Osnovni cilj legendarnog kapetana je da Dinamo bude klub kakav je bio kada se on u njega zaljubio u osamdesetima.

I dok se Dinamo i dalje grčevito bori za naslov prvaka, o kojem stjecajem svih ovosezonskih okolnosti ipak odlučuje Rijeka, mnogi pogledi Dinamovih navijača upereni su u Zvonimira Bobana s pitanjem kako će Modri izgledati sljedeće sezone. Još uvijek putuje u Italiju gdje do kraja Serie A ima obaveze prema medijskoj kući Sky Italija za koju radi kao analitičar talijanskog prvoligaškog nogometa, no u u tišini skicira konture novog Dinama. Vjerojatno do kraja nije bio niti svjestan koliki ga posao čeka, ali važnije od toga je da se nekadašnji Plavi 10 pripremao za ovaj trenutak. Svjestan je da ga čeka ‘paralel slalom’ između stalnih natjecateljskih težnji da klub bude najbolji u HNL-u jer to jamči mogućnost da bori za Ligu prvaka, a to u financijskom smislu znači – jako puno izvora prihoda, da se ne lažemo najviše. No, i od te paradigme se Boban želi odmaknuti. Želi da klub ima i druge izvore funkcioniranja, da ne ovisi isključivo o Čeferinovom novcu.

Dakle, kakav ćemo Dinamo gledati u Bobanovoj eri?

Za početak dotaknut ću se – klupskog kodeksa. Dakle, ono što je neupitno, a to je činjenica da će Dinamo u budućnosti na svim strateškim mjestima voditi novi ljudi. Neće biti revanšizma, ali neki ljudi iz prošlosti više neće imati što raditi u Maksimirskoj 128. Nadalje, Boban će jako paziti i na ponašanje i ophođenje svih klupskih zaposlenika, želi zapravo u klub vratiti duh davnih vremena kada je on došao u Dinamo u koji se zaljubio. Neće to baš biti “ljubim ruke”, no bila kakva pojedinačna iskakanja izvan gospodskog ponašanja neće se tolerirati.

Za razliku od Zdravka Mamića koji je jasno i glasno rekao – Dinamo MORA biti prvak, pritom koristeći sva dopuštena i nedopuštena sredstva, Bobanova teza je da Dinamo ŽELI svake godine biti najbolji što je u duhu nogometa, viteštva i sporta.

Počev od sebe, a to će tražiti i od najbližih suradnika, članova stručnog stožera i igrača da ophođenje u javnom prostoru i odnos s medijima bude pun kulturnog uvažavanja, te želi maksimalno što je moguće klub još više približiti publici, roditeljima s malom djecom, koja će nastaviti tradiciju kakvu se Dinamovi sljedbenici imali sve tamo do početka Mamićeve vladavine u Maksimiru.

Ideja je da u klubu bude što je više moguće bivših nogometaša. Želi ih uključiti u rad kluba, ali želi da taj Dinamov identitet gospodskog kluba bude posebno izražen. Što se tiče kadrovske politike Boban se dogovorio s dosadašnjim trenerom Slavena Belupa Mariom Kovačevićem da bude novi trener. Naravno, dok ugovor nije potpisan, sve je moguće, a sada se stvara i medijski pritisak da se razmisli o Sandru Perkoviću koji trenutno vodi momčad i ima dobre rezultate da se razmisli i o njemu.

Kada je riječ o prvoj momčadi Bobanova razmišljanja vode u nekom smjeru da Dinamo izgleda što je više moguće nalik na 1982. godinu. Sa što je više moguće Dinamovih igrača, spominju se i neki bivši igrači i reprezentativci, ali i neki talentirani izdanci iz omladinske škole Dinama koji nisu dobili pravu priliku. Strance će Dinamo dovoditi, ali samo one igrače koji mogu napraviti baš razliku (na pamet mi padaju Sammir, Soudani…) igrači klase i profila. Boban je jako fokusiran i na drugu momčad koji bi trebao preuzeti još jedan bivši Dinamovac Jerko Leko, a uz sve to želi se poseban naglasak staviti na omladinsku školu kluba. Koja je nakon zlatne ere nekako izgubila snagu i kvalitetu i sve je manje sjajnih mladih igrača iz vlastitog pogona. Tu će Boban posebno pripaziti.

Za kraj sam ostavio odnose s – najvatrenijim navijačima. Bad Blue Boysi koji su odigrali ogromnu ulogu u tjeranju Mamića iz Maksimira i stvaranja uvjeta da se donese novi statut, te dođe do demokratizacije kluba, u Splitu su pokazali onu svoju tamniju stranu. Naime, ako niste dovoljno dobro upoznati, Boban i BBB imaju svoju povijest. I ona datira od 13. svibnja 1990. godine pa eto sve do današnjih dana. A, nije to uvijek bila idila. Bio je heroj nakon što je napao milicajca te sudbonosne nedjelje uoči nikad odigrane utakmice protiv Crvene Zvezde, pa do Jude kada je kao igrač Milana osudio divljanje BBB-a na Piazzi del Duomo. No, s tim će svi zajedno morati živjeti.