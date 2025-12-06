SKener: Gospodine Trump i Infantino, nogomet se ne igra zbog vas!

Podijeli :

U petak navečer održan je ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U Washingtonu su kuglice Hrvatskoj za protivnike donijeli Englesku, Panamu i Ganu, itekako prolaznu grupu. No, ovaj tekst neće se osvrnuti na kvalitetu hrvatskih protivnika, nego na samu proceduru ždrijeba koja je u najmanju ruku bila uvredljiva za sve ljubitelje najpopularnijeg sporta na svijetu.

Ždrijeb je bio zakazan za 18 sati po srednjeeuropskom vremenu, a u 12 sati po pacifičkom standarnom vremenu koje koristi Washington. Svi poznavatelji američke kulture znali su da ne mogu očekivati brz ždrijeb pa čak ni početak na vrijeme. Ovaj put su Amerikanci ipak iznenadili jer je Andrea Bocelli krenuo s pjesmom u pravo vrijeme.

No, već tu nastaje problem. Talijanski operni pjevač je velikan u svojoj profesiji, ali nekako ne vidim poveznicu njega sa Svjetskim prvenstvom u Sjevernoj Americi. Ali ajde, pregrmit ćemo to i prebacit ćemo se na sljedeću točku dnevnog reda, a to su voditelji. Ceremoniju su vodili Kevin Hart, poznati glumac i komičar te Heidi Klum, njemačko-američki model. Njihov odabir je potpuno jasan, ljudi traže poznata lica i nema sumnje Hart i Klum upravo to, koliko god se oni sviđali ili ne sviđali ljudima.

Oni su svoje odradili kako treba sve do trenutka kada je na scenu došao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Talijana je prvo krenuo pozdraviti Hart, ali je tad Infantino hinio ljubaznost rekavši “prvo se dame pozdravljaju”. Taj performans predsjednika FIFA-e već je sam po sebima ljudima zdravog razuma bio previše, ali Talijan nije stao na tome. Ne, on je tek počinjao.

Ubrzo se Infantino počeo pretvarati kao da je stand-up komičar te je ljude nagovarao da pljesnu kada se slože s nečim što on kaže. Zatim je na njegov nagovor krenula pjesma svih Amerikanaca, Meksikanaca i Kanađana. Sve to izazvao je Infantino radi ulagivanja cijeloj dvorani u Washingtonu. Međutim, to njegovo ponašanje još uvijek nije bilo najlošije od cijele večeri.

Kada je na red stigla dodjela FIFA-ine Nagrade za mir, sve je pošlo po zlu, za ranije spomenute ljude zdravog razuma. Već sama pomisao da Donald Trump može dobiti nagradu za mir je zabrinjavajuća kao i da to dobije bilo koji američki predsjednik. Većina vjeruje kako je Trump tu nagradu dobio samo zato što je njegova zemlja domaćin SP-a, a to je postalo jasno u govoru Infantina, a i u najavi prije dolaska Trumpa. Američki predsjednik je navodno uspio pomiriti Kosovo i Srbiju, riješiti sve sukobe na Bliskom (Izrael i Palestina) i Dalekom istoku (Indija i Pakistan) te je toliki humanitarac da mu je ova nagrada zapravo i premala.

Već to što pišem o političkim događajima na sportskom portalu mi je dovoljan problem. Ne negiram da politika mora biti u sportu, ali ova samopromocija političara nijednom ljubitelju sporta ne treba. Samopromocija je bila tolika da su u prvih 55 minuta ždrijeba tri kuglice bile izvučene i to one za koje smo znali gdje će biti. A njih su izvukli, a tko drugi, nego predsjednici SAD-a, Kanade i Meksika.

32 minute kasnije napokon smo dočekali prvu kuglicu koja nije zemlja domaćin. Naknadno je održan ždrijeb koji zapravo nije donio previše spektakularnih skupina. Kao ljubitelj svjetskih prvenstava potrudit ću se pogledati sve utakmice, ali nakon duljeg vremena nemam jednaki žar kao nekada. Čak i u Kataru, na prvenstvu kojem je prethodilo toliko kontroverzi, sam imao znatno veću želju za gledanjem susreta.

Infantino je ponovno bio u centru pažnje iako je na početku izjavio da je on samo moderator. Talijanski predsjednik FIFA-e odavno je pokazao da ima egoistične karakteristike. Za izvlačenje tog zaključka dovoljno je pogledati trofej FIFA Svjetskog klupskog prvenstva gdje je Infantino dao napisati i svoje ime. Osim pohlepnih poteza kao što je i samo osnivanje klupskog SP-a (koje je u teoriji dobra ideja), Infantino je pokazao da nema takta za ljubitelje nogometa.

Pokazao je da je sam sebi dovoljan, kao što je uostalom i Donald Trump. Za kraj im poručujem:

Ne gurajte se u centar pažnje jer se nogomet ne igra zbog vas. I dalje postoji romantika u nogometu, i dalje će neke zemlje ispuniti svoje snove dolaskom na ovo natjecanje, a ja se toplo nadam kako im vi svojim egoizmom to nećete uspjeti pokvariti.