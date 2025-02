Poslušajmo Zrinku i poklonimo se kraljici Shiffrin!

Podijeli :

Zrinka Ljutić jučer je u Sestriereu doskijala do još jedne slalomske medalje te drugim mjestom uzela 80 bodova i preuzela vodstvo u ukupnom poretku slalomašica. Nije na vrhu postolja bila naša sjajna skijašica, ali me novo zlato Mikaele Shiffrin razveselilo u istoj mjeri.

Zrinka nas je razmazila pobjedama u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu, a kako to kod nas biva, vjerojatno su se i jučer mogli čuti poneki komentari navijača koji nisu u potpunosti zadovoljni bilo čime manjim od zlata. Da, naravno, zlato je bilo blizu, a daleko i donijelo bi više značajnih bodova u utrci za Mali globus, ali u svakom sportu jedini koji ima pravo biti nezadovoljan ovakvim uspjehom je sam sportaš. Zrinka je prezasluženo zadovoljna i naravno da smo i mi koji zaista navijamo za nju, a meni cijelu priču još ljepšom čini da je jedina ispred naše skijašice bila nevjerojatna Mikaela Shiffrin.

Amerikanka je u Sestriereu još jednom ispisala skijašku povijest – stigla je do svoje stote pobjede u Svjetskom kupu te se sa čak 155 postolja i u tom segmentu izjednačila s legendarnim Ingemarom Stenmarkom, kojeg je po broju pobjeda prestigla već prije dvije godine. Neke to baš i nije iznenadilo… “Ma nek pobijedi Zrinka, trebaju joj bodovi, ova će i tak doći do te stote kad tad”… čula sam u redakciji prije druge vožnje. Upravo to pokazuje da je Zrinka razmazila Hrvate, a Amerikanka cijeli svijet. Nakon nove pobjede Shiffrin je pokazala stranu koju nismo imali prilike vidjeti. Emotivni raspad i suze koje nije mogla suspregnuti prilikom intervjua u ciljnoj ravnini dokazuju da je njezin put toliko teži nego što svi mi mislimo.

U svom ‘prvom pohodu’ na okruglu stotu pobjedu, Shiffrin se dogodilo ono najgore kada je 30. studenog u drugoj vožnji veleslaloma u Killingtonu pri velikoj brzini pala i zadobila ubodnu ranu trbušnog mišića. Imala je sreće što štap nije probio organe. Tjedan ili dva nakon ozljede Shiffrin nije imala snage sjesti u stolicu. U razgovoru za ESPN je otkrila da osjeća kao da su mišići na desnoj strani njezina tijela potpuno isključeni. Jednostavno, sam čin ustajanja iz kreveta bio je produžena muka. Smijanje, kašljanje ili kihanje izazvalo je oštru bol. Nije mogla zamisliti da će se tako brzo vratiti na startna vrata, a još manje pobijediti.

“Trenutno mi stota pobjeda nije na radaru”, rekla je uoči Svjetskog prvenstva održanog u Saalbachu početkom veljače. Tamo je planirala nastupiti u svoje dvije discipline, ali zbog PTSP-a nakon strašne nesreće u Killingtonu ipak propustila veleslalom. U slalomu je u Austriji tada bila peta, a onda veleslalomske utrke u Sestriereu završila puno ispod razine na koju smo navikli. Iako joj stota još nije bila na radaru, u nedjelju je još jednom pokazala svoju veličinu i otpornost te se dva tjedna uoči 30. rođendana još jednom, po STOTI PUT popela na vrh pobjedničkog postolja, a nakon pobjede još jednom potvrdila da ni sama nije očekivala da će se to dogoditi već u Sestriereu.

Svakakvih je izazova bilo u njezinoj karijeri od prve pobjede do koje je stigla sa samo 17 godina. Predugo bi bilo prisjećati se svega (onog o čemu se pričalo) od tada, ali dovoljno je posegnuti samo nekoliko godina unatrag. Osim nekoliko stvarno ozbiljnih fizičkih ozljeda koje su nažalost sastavni dio sportske karijere, posebno skijaša, Shiffrin karijera nije mazila ni u drugim aspektima.

Posebno je težak period proživjela 2020. godine kada je iznenada ostala bez oca. Jeff Shiffrin je preminuo uslijed nezgodnog pada, nakon čega je najveća skijašica svih vremena pauzirala sezonu.

“Naučila sam da moraš živjeti svoj život i raditi stvari koje voliš i biti ono što jesi. Vraćam svoju vatru… Svakim danom koji prođe, mogu više energije vratiti u skijanje”, rekla je Shiffrin uoči povratka na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. Nakon svih izazova, zaslužila je najveća svih vremena da ju život pomazi i podari lijepe trenutke u Kini, ali ne živimo u filmu pa se takva priča nije odvila.

Nikad neću zaboraviti scene najveće skijašice svih vremena s Olimpijskih Igara u Pekingu: ogromna planina, sve bijelo, a nasred nje uz stazu sjedi velika Mikaela Shiffrin – razočarana, tužna i bezidejna. Otišla je iz Azije bez medalje, a nekoliko dana kasnije na društvenim mrežama u svom duhu pokazala da ju ni ovo neće zaustaviti.

“Nisu nužno osvajači medalja ti koji izvlače najviše iz Olimpijskih igara. To su oni koji su spremni skinuti se do ničega i iznijeti svoju dušu za svoju ljubav prema igri. To je puno veće od zlata, srebra ili bronce”, napisala je Shiffrin. Pogodile su ju tada posebno kritike medija i navijača, ali ponovo se digla iz pepela uz riječi svog pokojnog oca koje su joj u tim trenutcima posebno značila:

“Nemoj dopustiti da te purani pokolebaju”.

Nju zaista ništa ne može pokolebati. U čemu je tajna, što ju pokreće i otkud joj motivacije da nakon svega što ju zadesi nastavi dalje i sruši nove granice? Ne znam. Jučer sam u objavi njezinog partnera, ozlijeđenog skijaša Alexandera Aamodta Kildea pročitala da skromna Shiffrin ne voli da ju se naziva GOAT (Najvećom svih vremena). E pa žao mi je, prekršit ćemo to jer ona to zaista je. Pokazuju to brojke, ali i priča iza njih. Znamo samo dio njezine nevjerojatne priče, a već i taj mali dio zaslužuje naklon do poda. Naša joj Ljutić već sada na početku karijere predstavlja ogromnu konkurenciju i nema ljepšeg nego kada stoji na vrhu postolja, ali ne zaboravimo da je težak put koji treba cijeniti iza svih vrhunskih sportaša. I zato uživajmo jednako i u putu velike Mikaele te poslušajmo Zrinku i:

Poklonimo se kraljici!