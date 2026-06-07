VIDEO / Stošić za SK otkrio kako je raditi s Cro Copom i s kim se nikad ne bi borio: ‘On je jedan u milijun’

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Srpski MMA borac Darko Stošić u Zadru je razgovarao s našim komentatorom Franom Mihaljevićem. Stošić je u beogradskog Areni slavio krajem svibnja protiv UFC veterana Grega Hardyja brutalnim nokautom u trećoj rundi, što je bila jedna od tema razgovora. A otkrio je za SK i kako je raditi s Mirkom Filipovićem te s kime nikad ne bi htio u ring. Pogledajte.

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