Igrač Dinama dao podršku Martinjaku preko Instagrama: ‘Uvijek ima onih koji žele uzimati novce bez da se pomuče’

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Veznjak Dinama dao je podršku Marku Martinjaku koji je uhićen nakon incidenta na malonogometnom turniru.

Hrvatski boksač bez rukavica Marko Martinjak upleten je u teški incident koji se dogodio na zagrebačkom malonogometnom turniru Goat League.

Nakon kratkog verbalnog sukoba Martinjak je prišao suparničkom igraču Tomislavu Mrkonjiću i nokautirao ga udarcem glavom. Mrkonjić je odmah srušen na travnjak držeći se za lice, no tu nije sve završilo, dok je igrač ležao na tlu, Martinjak ga je namjerno pogodio loptom u leđa.

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Susret je istog trenutka prekinut, a sve se moglo vidjeti i u izravnom prijenosu na YouTubeu, iako je snimka kasnije izbrisana. Mrkonjiću je od udarca navodno pukla arkada.

Na Instagram storyju Martinjak je podršku dobio od veznjaka Dinama, Marka Solde.

“Podrška. Uvijek ima onih koji žele uzimati novce bez da se pomuče za to”, poručio je nogometaš Dinama.

Podsjetimo, policija je potvrdila da je Martinjak uhićen.

“U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Liječnička pomoć 32-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 32-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.”